Dolar
18.59
Euro
18.70
Altın
1,709.00
ETH/USDT
1,299.20
BTC/USDT
18,433.00
BIST 100
4,360.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Olay yerinin gündüz görüntüleri
logo
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya "savaşa hazırlık" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güvenlik açısından artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "ordunun muharebe kabiliyetini artırması ve savaşa hazırlıklı olması gerektiğini" belirtti.

Emre Aytekin   | 09.11.2022
Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya "savaşa hazırlık" mesajı

Pekin

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret etti.

Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şi, "Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli." dedi.

Şi, "dünyanın yüz yılda görülen hızlı bir değişimden geçtiğine" dikkati çekerek, "Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Şi, komutanlara yaptığı görüşmede, ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, "Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Şi, ordunun, "mutlak bağlılığa dayalı, planlamada iyi, komutada etkin ve kazanma cesaretine sahip bir örgütlenme oluşturması gerektiğini" belirtti.

Ziyaret, Şi'nin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresi ertesinde ordu karargahında yaptığı ilk temaslar oldu. Kongrede Şi, ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına üçüncü kez seçilmişti.

Şi, Kongre'de yaptığı konuşmada, "tüm yerel savaşlarda zafer" hedefini dile getirmiş, ordunun eğitim ve savaşa hazırlığının artırılması, kazanma kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Çin'de üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü

Çin'de üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü

Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya "savaşa hazırlık" mesajı

Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk 10 ayda yüzde 107,5 arttı

Çin açısından AB ile iş birliği, rekabete ağır basıyor

Çin açısından AB ile iş birliği, rekabete ağır basıyor
Çin'in çip sektöründe yükselişine ABD engel olabilir mi?

Çin'in çip sektöründe yükselişine ABD engel olabilir mi?
Çin'in elektrik üretim portföyünde yeşil yatırımların payı artıyor

Çin'in elektrik üretim portföyünde yeşil yatırımların payı artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet