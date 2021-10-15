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Dünya

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

Zuhal Demirci   | 15.10.2021
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

İngiltere


Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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