Dolar
18.72
Euro
20.02
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,215.40
BTC/USDT
16,727.00
BIST 100
5,636.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürdü.

Zuhal Demirci   | 02.01.2023
İngiltere'de acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Ülkede acil tıp doktorları birliği olan "Royal College of Emergency Medicine" Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini söyledi.

Ayrıca hastanelerde geçen ay "şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranı"na ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, şunları kaydetti:

"Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Bunu gerçekten kavramamız gerekiyor."

Boyle, hastanelerdeki kapasitenin artırılması gerektiğini vurgulayarak "Alternatif yollar olduğundan emin olmalıyız ki insanlar öylece acil servise yönlendirilmesin. Böyle devam edemeyiz. Bu güvensiz ve onursuz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını ve grip salgınının aynı dönemde yaşanmasının birtakım sorunlara yol açtığını söyleyen Boyle, "Öncelikle hastaneye yatırılması gereken hastalarınız var ama aynı zamanda personelinizin hastalanması da iş gücü sorunu yaratıyor." dedi.

İngiltere'de hastalanan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin sayısının, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 artarak 52 bin 556'dan 63 bin 296'ya yükseldiği açıklanmıştı.

-"Bazı acil servisler tam bir kriz durumunda"

Royal College of Emergency Medicine Başkan Yardımcısı Dr. Ian Higginson da BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı acil servislerin tam bir kriz durumunda olduğunu belirterek şüphesiz bu durumun hastalar için risk oluşturduğunu kaydetti.

Higginson, acil servislerdeki beklemelerin korkunç düzeyde olduğunu vurgulayarak "Acil servisler şu anda gerçekten çok zor ve bazı durumlarda tam bir kriz aşamasında ve çoğu durumda istediğimiz standartta bakım sağlayamıyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, Kasım 2022'de 37 bin 837 hasta, acil serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu sayı Kasım 2021’de 10 bin 646 idi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'da 6 ilde 32 bin 636 evcil hayvan kayıt altına alındı
Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak

Benzer haberler

İngiltere'de acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü

İngiltere'de acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü

Yakın zamanda açılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi basına tanıtıldı

Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım başladı

Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni renkli görüntülere sahne oldu

Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni renkli görüntülere sahne oldu
ABD'nin Ohio eyaletinde son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi kondu

ABD'nin Ohio eyaletinde son iki ayda 82 çocuğa kızamık teşhisi kondu
Sağlık Bakanı Koca, 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetleri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetleri paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet