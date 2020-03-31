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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle öldü

İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hasan Esen   | 31.03.2020
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle öldü

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.

Aile tarafından yapılan açıklamada, "İsmail, belirtiler göstermeye başladı ve nefes almakta zorlandı. Kings College Hastanesine kaldırıldı. Önce solunum cihazına bağlandı, ardından suni komaya sokuldu ama ne yazık ki dün sabah öldü." ifadesine yer verildi.

Aile, çocuklarının bilenen bir sağlık sorunun bulunmadığını ve virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını kaydetti.

King's College Hastanesinden yapılan açıklamada ise çocuğun ölümü doğrulanarak, "Ne yazık ki Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basında yer alan haberlerde ise cenazenin henüz aileye teslim edilmediği, çocuğun yaşı ve eşlik eden sağlık sorunu olmadığı için otopsi yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Bu arada açılan bağış sayfasında, cenaze masrafları için 6 bin sterlin toplandı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaşmıştı.

Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.

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