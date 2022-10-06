Dolar
18.58
Euro
18.34
Altın
1,716.25
ETH/USDT
1,372.20
BTC/USDT
20,231.00
BIST 100
3,556.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
logo
Dünya

İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ve Galler'de, İslamofobik nefret suçlarında 2021-2022'de artış olduğu bildirildi.

Zuhal Demirci   | 06.10.2022
İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

Londra

İngiltere İçişleri Bakanlığının yayımladığı istatistiki verilere göre, 2021-2022'de Müslümanlar, diğer gruplarla karşılaştırıldığında "en fazla hedef alınan dini grup" oldu.

Polis tarafından kaydedilen ve Müslümanları hedef alan dini nefret suçlarının sayısı, Mart 2021-Mart 2022'de 3 bin 459 oldu ve bu sayı, bir önceki döneme kıyasla yüzde 42'lik artış gösterdi.

Yahudilere karşı işlenen nefret suçlarının sayısı ise 2020-2021 dönemine kıyasla, 2021-2022'de yüzde 23 artarak 1919 olarak kaydedildi ve bu sayı, Yahudilerin "en çok hedef alınan ikinci dini grup" olmasına neden oldu.

Nefret suçlarının çoğunluğu ırk temelli

İngiltere ve Galler'de polis tarafından kaydedilen nefret suçları, Mart 2021-Mart 2022 döneminde yüzde 26 yükseldi.

İngiliz hükümetinin açıkladığı verilere göre, Mart 2021-Mart 2022'de 155 bin 841 nefret suçu kaydedildi ve böylelikle 2016-2017 döneminden bu yana nefret suçlarında en büyük artış meydana geldi.

Nefret suçlarının çoğunluğu, ırk gerekçeli olup, 109 bin 843 vakayla, nefret suçlarının üçte ikisinden fazlasını (yaklaşık yüzde 70'ini) oluşturuyor.

Irk saikli nefret suçları Mart 2020-Mart 2021 döneminde kaydedilen 92 bin 63 olayla kıyaslandığında Mart 2021- Mart 2022'de yüzde 19 arttı.

Din temelli nefret suçları ise 2020-2021 döneminde 6 bin 383 olarak kaydedilirken, 2021-2022'de yüzde 37 arttı ve 8 bin 730'a yükseldi.

Bu rakam, Mart 2011-Mart 2012 döneminden bu yana açıklanan en yüksek dini gerekçeli nefret suçları olarak kayda geçti.

Öte yandan, engellilere yönelik nefret suçları da bir önceki döneme kıyasla yüzde 43 artarak 9 bin 945'ten 14 bin 242'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Van'daki Zernek Barajı'nda su seviyesi dibi gördü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

Uluslararası "Altın Kalite Ödülü" Bitlis balına ilgiyi artırdı

Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti
İngiltere Başbakanı Truss, ekonomide önceliğinin büyüme olduğunu vurguladı

İngiltere Başbakanı Truss, ekonomide önceliğinin büyüme olduğunu vurguladı
İngiltere, Polonya'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine verdiği desteği sürdürüyor

İngiltere, Polonya'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine verdiği desteği sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet