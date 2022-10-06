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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AP vekillerinden AB ülkelerine "Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği saldırganlık suçu için geçici bir uluslararası mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Selen Temizer   | 06.10.2022
AP vekillerinden AB ülkelerine "Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma" çağrısı

Brüksel

AP Genel Kurulunda Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili yapılan oylama sonucunda karar 26 ret, 36 çekimser ve 504 lehte oyla kabul edildi.

Ukrayna'da yapılan "sahte" referandumların “boş ve hükümsüz” sayıldığı kararda, "Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidinin AB'yi Ukrayna'ya daha fazla yardım etmekten caydırmayacağı" ifade edildi.

Kararda, bu konuda tereddütleri olan üye devletler, savaşın bir an önce bitmesi için gerekli askeri yardımlarda adil paylaşımda bulunmaya davet edildi.

Geçici uluslararası mahkeme kurma çağrısı

Kararda ayrıca Ukrayna'ya karşı saldırı suçu için "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Ukrayna'daki savaşı planlamaktan, başlatmaktan ve yürütmekten sorumlu tüm Rus sivil ve askeri yetkililerinin ve vekillerinin yargılanacağı" bir "ad hoc" uluslararası mahkemenin kurulması çağrısında bulunuldu.

Avrupa kritik altyapısının korunmasını artırma ihtiyacı

Kararda ayrıca Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalara da değinilerek şunlar kaydedildi:

"Patlamalar, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı artırma politikasının ne kadar tehlikeli olduğunu ve enerjinin silah olarak kullanılmasının yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor. Karar, üye ülkeleri Avrupa'nın kritik altyapısının korunmasını bir öncelik olarak ele almaya, dış saldırılara karşı direncini artırmaya ve Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar'daki ortakların direncini daha fazla desteklemeye çağırıyor."

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