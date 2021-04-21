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Dünya

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.04.2021
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi Negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz." ifadelerini kullandı.


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