Euro
10.14
Dolar
8.55
BIST 100
1,411.01
Altın
1,809.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın söndürme helikopterleri, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Senir mahallesinin Karaisa mevkiinde bulunan havuzdan su alıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler" listesine, Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i ekledi.

Zuhal Demirci   | 05.08.2021
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

İngiltere

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Bu listeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı listeye" alındı.

Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise "yeşil listeye" alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak. Ancak, bu ülkelerden gelecek kişilerin, yola çıkmadan önce ve varıştan iki gün sonra test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

Öte yandan, Fransa'dan İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar ve 18 yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.

Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam ediyor.

Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi
Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi

Orman yangınlarına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Kadın voleybolunda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Takım, oyunlarda 6. oldu

Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor

Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kimseyi Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kimseyi Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı