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Dünya

İngiltere, Suriye'ye yönelik yaptırımları gözden geçiriyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin müttefikleriyle Suriye'ye yönelik yaptırımları gözden geçirdiğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İngiltere, Suriye'ye yönelik yaptırımları gözden geçiriyor

İngiltere

Bakan Lammy, parlamentoda düzenlenen oturumda, milletvekillerinin dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, Bakan Lammy'e, 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye konulu toplantı kapsamında, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Sayın Bakan, bu görüşmenin ardından Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin hangi koşulları öne sürdüğünü ve kendileriyle nasıl bir zaman çerçevesi üzerinde görüştüğünü açıklayabilir mi?" sorusunu yöneltti.

Suriye'deki yeni hükümeti sözleriyle değil, eylemleriyle değerlendireceklerine işaret eden Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"Müttefiklerimizle şu anda yaptırımları gözden geçiriyoruz. Bu konuda ayrıntılı yorum yapmayacağım ancak çok ama çok açık söylüyorum ki kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Bu hükümetin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar Suriye'de yaşanan süreçten memnunuz. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, sahada gördüğümüz bazı şeyler iyi değildi. Onları eylemleriyle yargılayacağız, sözleriyle değil ve kendisinin (Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel'in) bizden beklediğinden daha hızlı hareket etmeyeceğiz."

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, 8 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye'deki siyasi ve insani durumun ele alındığı oturumda, ABD ve diğer ülkelere Suriye halkına "bir önceki rejim ve onun suç araçlarına" uyguladıkları yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

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