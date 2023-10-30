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Dünya

İngiltere, kripto varlıklara sıkı düzenleme getirme planlarını teyit etti

İngiliz hükümeti, kripto varlıkları daha sıkı şekilde düzenleme ve bu varlıkları finansal hizmetlere yönelik düzenleyici çerçeve kapsamına alma planlarını teyit etti.

Nuran Erkul Kaya  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
İngiltere, kripto varlıklara sıkı düzenleme getirme planlarını teyit etti

Londra

İngiltere Hazine Bakanlığı, 1 Şubat 2023'te kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin önerilerini kamu görüşüne açmış ve görüş toplama 30 Nisan 2023'te kapanmıştı.

Hazine'nin söz konusu görüşlerin değerlendirilmesini tamamlamasının ardından yayımladığı belgede, İngiliz hükümeti kripto varlıkları daha sıkı şekilde düzenleme ve bu varlıkları finansal hizmetlere yönelik düzenleyici çerçeve kapsamına alma planlarını teyit etti.

Belgede, "Birleşik Krallık, insanların yeni teknolojileri hem güvenilir hem de emniyetli şekilde kullanabilmesi için finansal istikrarı ve net düzenleyici standartları korurken, bir yandan da firmaların yenilik yapabileceği bir düzenleyici ortam yaratmaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Hükümet, değişiklikleri uygulamaya yönelik mevzuatı 2024 yılında çıkarmayı planlıyor.

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