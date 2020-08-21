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Dünya

İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi

İngiltere, Doğu Akdeniz meselelerine siyasi çözüm bulma ve müzakere etme çabalarını desteklediğini bildirdi.

Hasan Esen   | 21.08.2020
İngiltere, Doğu Akdeniz'de müzakere çabalarına destek verdi

Londra

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenb ve Fransız mevkidaşı Florence Parly ile Almanya'da bir araya geldi. 

Wallace, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, mevkidaşlarıyla Belarus'taki seçimler ve Mali'deki darbenin yanı sıra Doğu Akdeniz konusuna da değindiklerini aktardı.

Konuya ilişkin hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer serbestisine saygı, Doğu Akdeniz'deki farklı sorunları tanıma ve bir çözüm bulmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Wallace, "İngiltere, Almanya'nın siyasi bir çözümü dememe ve müzakere etme çabalarına büyük bir destek veriyor ve bu konuda iyi bir sonuca ulaşmayı temin etmek için Alman meslektaşlarıma desteğimi ifade ettim." dedi.

Doğu Akdeniz'deki haklarını savunan Türkiye de sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir ülkenin hakkında gözü olmadığını ve hakkını da hiçbir ülkeye yedirtmeyeceğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakereden geçiyor. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz gerilim de aramıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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