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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'a olası saldırılarından endişeli olduğunu belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Behlül Çetinkaya  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'a olası saldırılarından endişeli olduğunu belirtti

LONDRA

X hesabından açıklama yapan Cameron, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı Refah'a bir askeri saldırı ihtimalinden derin kaygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cameron, çatışmalara insani ara vererek bölgeye yardımların girişini, esirlerin bölgeden çıkışını sağlamak ve sürdürülebilir kalıcı bir ateşkes için çalışmanın öncelik olduğunu da kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün AA'nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetmişti.

İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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