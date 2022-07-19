Dolar
17.56
Euro
17.97
Altın
1,712.43
ETH/USDT
1,553.00
BTC/USDT
23,125.00
BIST 100
2,501.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere’de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Kemi Badenoch elendi.

Gökhan Kurtaran   | 19.07.2022
İngiltere’de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor

Londra

Muhafazakar Part liderliği için yapılan dördüncü tur oylamada, Kemi Badenoch 59 oy alarak elenirken, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 118 oy ile en çok desteği alan isim oldu.

Penny Mordaunt 92, Liz Truss 86 oyla takip etti. Yarın İngiliz Parlamentosunda yapılacak beşinci tur oylamanın sonucunda iki lider adayı yarışa devam edecek.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
Sanık eski korgeneral Metin İyidil yeniden hakim karşısında
Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İngiltere’de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor

İngiltere’de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı üç adayla devam ediyor

İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışı

İngiltere'de ilk kez Hint kökenli bir milletvekili başbakan olabilir

İngiltere'de ilk kez Hint kökenli bir milletvekili başbakan olabilir
İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu

İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu
İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor

İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor