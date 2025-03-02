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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Macron ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le ikili görüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Zuhal Demirci  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Macron ile telefonda görüştü

Londra

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Starmer'ın, Zelenskiy ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Trump ve Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Starmer'ın ABD ve Fransa lideriyle yaptığı her iki görüşmenin de "yapıcı" olduğu ve "ileriye dönük bir yol bulmaya odaklandığı" belirtildi.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın telefon görüşmeleri, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Trump ile yaşadığı gerginlikten bir gün sonra gerçekleşti.

Zelenskiy, Londra'daki Ukrayna konulu liderler zirvesine katılacak

Volodimir Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesine katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zelenskiy, İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la da görüşecek. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.


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