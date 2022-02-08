Dolar
13.62
Euro
15.55
Altın
1,825.77
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü

Zuhal Demirci   | 08.02.2022
İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü

İngiltere

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir işgalin "korkunç bir hata" olacağı konusunda uyardı.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, başkent Londra'da bir araya gelen iki liderin, İngiltere'nin Litvanya'ya sarsılmaz desteğinin yanı sıra iki ulusun yakın ve tarihi bağlarını ele aldığı belirtildi.

Johnson'ın, İngiltere'nin, Çin'in Litvanya'ya karşı zorlayıcı ticaret uygulamaları kullanması konusundaki hayal kırıklığını yinelediği kaydedilen açıklamada, Simonyte'nin de İngiltere'nin konuyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne verdiği desteği memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "(Liderler) Rusya'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir işgalin korkunç bir hata olacağı ve Ukrayna'ya pratik ekonomik ve savunma desteği sağlamaya devam etmenin önemli olduğu konusunda anlaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, birliklerini Ukrayna sınırına harekete geçirmesi durumunda, Rus halkına ve ekonomisine ciddi maliyeti olacağı yönündeki endişelerini paylaştı. Liderler ayrıca, yakın diplomatik ilişkilerini ele aldı ve yenilenebilir enerji ve finans teknolojisi dahil ticaret bağlarını daha da güçlendirme konusunda anlaştı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Belçika Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Zelenskiy: Normandiya Formatı liderler zirvesinin yapılmasını bekliyoruz

Zelenskiy: Normandiya Formatı liderler zirvesinin yapılmasını bekliyoruz

Fitch: Ağır yaptırımlar uygulanırsa Rusya'nın ve Rus bankalarının notları negatif etkilenebilir

Macron: Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor

Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının tehlike yarattığını açıkladı

Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının tehlike yarattığını açıkladı
İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü
Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli