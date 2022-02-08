Dolar
13.62
Euro
15.55
Altın
1,825.54
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının tehlike yarattığını açıkladı

Ömer Faruk Yıldız   | 08.02.2022
Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının tehlike yarattığını açıkladı

Cenevre

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Belarus'a tatbikat amaçlı askeri birlik yollamasının endişe verici olduğunu, Rus birliklerinin tatbikat bölgelerinde kalıcı varlık göstermesinin doğu Avrupa'da güvenlik durumunu büyük ölçüde değiştirebileceğini belirtti.

Simonyte, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile görüşmesinden önce verdiği bir röportajda, Rusya'nın Belarus ile 10 Şubat'ta düzenleyeceği "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatına dair konuştu.

Rusya'nın Belarus'a birlik yollamasının Litvanya'nın Rusya ile geçmişte yaşadıklarını hatırlattığını aktaran Simonyte, "Tarafsız kalmak mazluma değil, sadece zalime yarar." dedi.

Belarus'un, Rusya-Ukrayna gerilimindeki tavrından ötürü Litvanya'ya kalya taşı ihracatını kesme tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Simonyte, ülkenin başkenti Vilnius'ta Tayvan'a temsilcilik açılmasından sonra "Çin'in Litvanya'yı ticari ilişkileri dondurarak cezalandırdığı"nı iddia edetti.

Simonyte, bu tehditler karşılığında Batı ülkelerinin bölünmeme ve şahsi çıkarlar peşinde koşma yoluna gitmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Putin ile hiçbir proje ticaretle sınırlı kalmaz"

Rusya'nın Belarus ile ortak askeri tatbikatına değinen Simonyte, "Rus birliklerinin şu an Belarus'ta konuşlanması planlanmış bir şey değil. Eğer bu askeri tatbikatlar, Rus mühimmatı ve birliklerinin Belarus topraklarında süresiz kalması anlamına gelirse bölgedeki tüm hesaplar büyük ölçüde değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Simonyte, Belarus'a tatbikat için yollanan Rus birliklerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerle entegre hareket etmeye başlaması durumunda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'da güvenlik durumunun baştan sona değişebileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Almanya'nın Rus doğal gazına bağlılığını artırmasının yanlış olduğuna dikkati çeken Başbakan Simonyte, "Putin ile hiçbir proje ticaretle sınırlı kalmaz. Her şey bir anda coğrafi projeye dönüşebilir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Belçika Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Zelenskiy: Normandiya Formatı liderler zirvesinin yapılmasını bekliyoruz

Zelenskiy: Normandiya Formatı liderler zirvesinin yapılmasını bekliyoruz

Fitch: Ağır yaptırımlar uygulanırsa Rusya'nın ve Rus bankalarının notları negatif etkilenebilir

Macron: Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor

Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının tehlike yarattığını açıkladı

Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığının tehlike yarattığını açıkladı
İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü
Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli