Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.50
BIST 100
94,101.28
Altın
1,287.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.

Tayfun Salcı   | 02.04.2019
İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

Londra

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin dört farklı senaryoyu da kabul etmedi.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında dört Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamazken, Gümrük Birliğini içeren seçenek sadece üç farkla reddedildi.

Avam Kamarasının bu akşam oyladığı seçenekler ve aldıkları oylar şöyle:

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi: 273 evet, 276 hayır 

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi: 261 evet, 282 hayır

- Brexit anlaşmasının referandumla halkın onayına sunulması: 280 evet, 292 hayır

- Brexit anlaşması olmaması durumunda 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi: 191 evet, 292 hayır.

Dağıtılan pusulalarla yapılan oylamada, milletvekilleri seçeneklere "evet" veya "hayır" dedi. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedeflendi.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. 

İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığını açıklamıştı.

Avam Kamarası geçen hafta da 8 senaryoyu oylamış ancak hiçbiri çoğunluk desteği alamamıştı.

Öte yandan milletvekilleri Brexit seçeneklerini tartışırken, parlamentonun halktan izleyicilere ayrılan bölümünde yer alan 12 çevreci protestocu soyunarak poz verdi. Polis, protestocuları “ahlaka aykırı davranış” gerekçesiyle gözaltına aldı.

Avam Kamarasının cuma günü Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından, AB ile varılan uzlaşmaya göre Brexit 12 Nisan’a ertelenmişti.

Normal takvime göre İngiltere’nin geçen hafta cuma günü AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyordu.

İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB liderler zirvesinde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?

Benzer haberler

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan 18 Mart mesajı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan 18 Mart mesajı

İngiliz Bakan'dan 'Müslümanlara saldırı' uyarısı

'Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı iş birliklerine olanak sağlayacak'

'İngiltere'deki saldırgan 'Tüm Müslümanlar ölmeli' diye bağırdı'

'İngiltere'deki saldırgan 'Tüm Müslümanlar ölmeli' diye bağırdı'
Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli

Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli

İngiliz mahkemesinden Ankara Anlaşması davasında ret kararı

İngiliz mahkemesinden Ankara Anlaşması davasında ret kararı