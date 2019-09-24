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Dünya

İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

Gökhan Kurtaran   | 24.09.2019
İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

Londra

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı. 

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

"Thomas Cook, yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik bir borcu ödemeye çalışıyor"

Leadsome, basında yer alan "şirketin kurtarılması için 200 milyon sterlinlik bir finansmanın hazır olduğu" yönündeki haberleri de değerlendirdi.

Leadsome, "Her tür söylenti var. Gerçek şu ki; 200 milyon sterlin, Thomas Cook'un çok kısa zaman içerisinde, 1-2 hafta içerisinde ihtiyacı olanın bile altında. Thomas Cook, yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik bir borcu ödemeye çalışıyor." dedi. 

İngiltere'de Thomas Cook yöneticilerinin maaşları mercek altında 

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz turizm şirketi Thomas Cook'un iflasına ilişkin sorularını yanıtlarken, şirketin yöneticilerine ödenen yüklü maaşları gündeme getirdi.

Johnson, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlarda ödeme yapmasının doğru olup olmadığı konusunda sorularım var."dedi.

Tur operatörlerini sigortalamayı sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Johnson, "Burada kendimize sormamız gereken soru, bunun bir daha olmasını nasıl engelleyebileceğimizdir. Tur operatörlerinin şirket modellerinde gerekli önlemleri aldığından, insanların evlerine getirilmesi için vergi mükelleflerinin, devletin müdahil olmayacağından nasıl emin olabiliriz? " şeklinde konuştu. 

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