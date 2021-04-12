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Dünya

İngiliz hükümeti eski Başbakan Cameron'a lobicilik soruşturması açtı

Eski Başbakan Cameron'ın bir finans şirketi lehine bakanlar nezdinde yürüttüğü lobi çalışmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 12.04.2021
İngiliz hükümeti eski Başbakan Cameron'a lobicilik soruşturması açtı Fotoğraf: Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, eski Başbakan David Cameron'ın, finans şirketi Greensill Capital lehine bakanlar nezdinde yürüttüğü lobi çalışmasına yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bağımsız soruşturmanın avukat Nigel Boardman'ın başkanlığında yürütüleceği belirtildi.

Eski Başbakan Cameron'ın ofisinden yapılan açıklamada ise, "David Cameron bu soruşturmayı memnuniyetle karşılamaktadır ve katkı sunmaktan da memnun olacaktır." ifadesine yer verildi.

David Cameron, 11 Nisan’da bir açıklama yaparak bakanlarla resmi yollardan iletişime geçmemekle hata yaptığını kabul etmiş, fakat ülkedeki lobicilik kurallarını ihlal etmediğini savunmuştu.

İngiltere’de kabine üyelerinin ve üst düzey bürokratların görevlerinden ayrılmasının ardından iki yıl süreyle lobi faaliyeti yürütmesi yasaklanmış durumda.

İngiliz gazeteleri daha önce, Ağustos 2018'de Greensill Capital'a danışman olan Cameron'ın, Maliye Bakanı Rishi Sunak'a ve bazı bakan yardımcılarına telefonla mesaj gönderdiğini bildirmişti.

Cameron, Greensill Capital'ın hükümetin yeni tip koronavirüs salgınında işletmeleri desteklemek için verdiği acil durum kredisinden yararlandırılması için lobi yaptığını kabul etmişti.

İngiliz The Times gazetesi, Cameron'ın ayrıca 2019 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile ilgili bir ödeme planı konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock ile görüştüğünü duyurmuştu.


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