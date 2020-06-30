Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz ekonomisinde sert daralma

Bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 seviyesinde daralan ülke ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

Gökhan Kurtaran   | 30.06.2020
İngiliz ekonomisinde sert daralma

London, City of

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 daralma kaydetti. Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi.

İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 daralmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ayında tüm ana sektörlerde dikkate değer bir azalma görüldü. Mart ayında tüketici harcamalarındaki sert düşüş, hanehalkı tasarruflarında dikkate değer artışa yol açtı. Öte yandan, son verilere göre, İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9 daraldı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'asker uğurlama' uyarısı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı
Modi'den Hindistan'ın salgında kritik bir noktada olduğu uyarısı
'Bilsem 10 tane maskeyi üst üste takardım'
Japonya'da ilk Kovid-19 aşı adayının klinik denemeleri başladı

Benzer haberler

İngiliz ekonomisinde sert daralma

İngiliz ekonomisinde sert daralma

İngiliz Başbakan'dan 'ekonomiyi ayağa kaldırma' sözü

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 500'ü geçti

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 500'ü geçti
BAE'deki İngiliz göçmenler, elllerindekileri satarak İngiltere'ye dönüyor

BAE'deki İngiliz göçmenler, elllerindekileri satarak İngiltere'ye dönüyor