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Dünya

BM: Suriye'de 9,3 milyon sivil gıda güvensizliği yaşıyor, 2,45 milyon çocuk okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de 9,3 milyon sivilin gıda güvensizliği yaşadığını, eğitim çağındaki 2,45 milyon çocuğun da okula gidemediğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 30.06.2020
BM: Suriye'de 9,3 milyon sivil gıda güvensizliği yaşıyor, 2,45 milyon çocuk okula gidemiyor

Geneve

Lowcock, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın açılışında konuştu.

Ülkedeki iç savaşın 10'uncu yılına girdiğini anımsatan Lowcock, bu sürenin neredeyse Birinci ve İkinci Dünya savaşlarıyla aynı süreye denk geldiğine dikkati çekti.

Lowcock, krizin sadece Suriye'de değil bölge genelinde tahribat oluşturduğunu belirterek, başta Türkiye olmak üzere iç savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açan komşu ülkelere teşekkür etti.

Suriyelilerin iç savaşın yanı sıra şimdi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi altında olduğuna işaret eden Lowcock, ekonominin bozulduğunu ve temel gıda fiyatlarının astronomik boyutlara ulaştığını anımsattı.

Lowcock, BM Dünya Gıda Programına göre, ülkede 9,3 milyon sivilin gıda güvensizliği yaşadığının tahmin edildiğinin altını çizdi.

10 milyon sivil için 3,8 milyar dolar yardım çağrısı

Suriye içinde eğitim çağındaki tahmini 2,45 milyon çocuğun okula gidemediğini aktaran Lowcock, 1,6 milyon çocuğun da her an eğitimden mahrum olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lowcock, bu yıl sonuna kadar Suriye genelinde 10 milyon sivilin temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için 3,8 milyar dolar yardım talebinde bulunduklarını belirterek, donör ülkelere özellikle Suriyeli çocukların eğitimini de düşünerek cömert davranma çağrısında bulundu.

Konferans sonrası tüm taahhütlerin akşam saatlerinde teyit edilerek açıklanması bekleniyor.

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