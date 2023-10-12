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Dünya

İngiliz ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Morgan, "Ağustosa ilişkin ilk tahmini rakamlarımıza göre ekonomi küçük bir ilerleme kaydetti. Hizmet sektöründeki güçlü artış, sanayi ve inşaat sektöründeki düşüşle kısmen dengelendi." dedi.

Nuran Erkul Kaya  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
İngiliz ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü

Londra

İngiliz ekonomisi ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin tahmini büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz 2023'teki yüzde 0,6 küçülmenin ardından ülke ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü. Büyümede, hizmet sektörü üretimindeki yüzde 0,4'lük artış itici güç oldu.

Sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,7, inşaat sektörü yüzde 0,5 daraldı.

İngiliz ekonomisi haziran-ağustos döneminde ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Ağustosa ilişkin ilk tahmini rakamlarımıza göre ekonomi küçük bir ilerleme kaydetti. Hizmet sektöründeki güçlü artış, sanayi ve inşaat sektöründeki düşüşle kısmen dengelendi. Hizmet sektörü içinde eğitim normal seviyesine döndü. Son 3 ayda ise ekonomi, otomotiv üretimi ve satışları ile inşaat sektörünün etkisiyle mütevazi bir büyüme gösterdi." ifadesini kullandı.

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