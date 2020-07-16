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Dünya

İngiliz Bakan Morton, 15 Temmuz'u andı

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Hasan Esen   | 16.07.2020
İngiliz Bakan Morton, 15 Temmuz'u andı

Londra

Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden 4 yıl sonra, Birleşik Krallık, Türkiye ile dayanışmaya ve Türk demokrasisine desteğe devam ediyor. Bugün, üzücü biçimde hayatlarını kaybedenleri ve ailelerini de anıyoruz." dedi. 

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi, İngiltere'nin o dönemki Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan olmuştu.


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