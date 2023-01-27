Dolar
18.80
Euro
20.48
Altın
1,929.13
ETH/USDT
1,601.50
BTC/USDT
23,067.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor

Uluslararası Para Fonunun (IMF), Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendirdiği bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 27.01.2023
IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor

Washington DC

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, IMF'nin Ukrayna'ya yardım paketi hazırlığında olduğu aktarıldı.

Haberde, IMF'nin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve daha fazla uluslararası finansman için bir katalizör sağlamak amacıyla ülkeye yönelik 16 milyar dolar değerinde çok yıllı bir yardım paketini değerlendirdiği aktarıldı.

Programın uygulanıp uygulanmamasının bir dizi koşula bağlı olduğu belirtilen haberde, planın fonun savaştan zarar görmüş ülkeye borç verebilmesi için IMF'nin borç verme kurallarında da değişiklik yapılmasını gerektireceği ve Kiev hükümetinin geçen yıl onaylanan dört aylık gayri nakdi IMF programını başarıyla tamamlamasının yanı sıra bir dizi politikayı taahhüt etmesinin gerekeceği kaydedildi.

Haberde, onaylanması halinde paketin 3-4 yıllık süreyi kapsayacağı ve 5-7 milyar dolarlık kısmının ödemesinin ilk yılda yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Plan üzerinde mart ayı sonuna kadar anlaşmaya varılabileceği belirtilen haberde, ilk ödemenin nisanda yapılabileceği aktarıldı.

"IMF yetkilileri Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor"

Konunun sorulması üzerine IMF tarafından AA'ya yapılan açıklamada ise "IMF yetkilileri, tam teşekküllü bir programın önünü açabilecek Kurul Katılımlı Program İzleme bağlamında da dahil olmak üzere bu zor zamanlarda Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
İstanbul'da atık dolu evde yalnız kalan 3 çocuk korumaya alındı

Benzer haberler

IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor

IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor

Zelenskiy: Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir

Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü, 11'i kişi yaralandı

ABD'den Rusya destekli Wagner Grubu'na yeni yaptırım

ABD'den Rusya destekli Wagner Grubu'na yeni yaptırım
Almanya'nın büyük şirketleri, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'da iş yapmaya devam ediyor

Almanya'nın büyük şirketleri, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'da iş yapmaya devam ediyor
Pakistan'da IMF şartının kabul edilmesi yerel para birimini olumsuz etkiledi

Pakistan'da IMF şartının kabul edilmesi yerel para birimini olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet