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Dünya

IMF heyeti, ekonomik ve mali reformları görüşmek üzere Sri Lanka'ya gidecek

Uluslararası Para Fonu yetkililerinin, ekonomik ve mali reformlara ilişkin görüşmelere devam etmek için gelecek hafta Sri Lanka'ya gideceği bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 19.08.2022
IMF heyeti, ekonomik ve mali reformları görüşmek üzere Sri Lanka'ya gidecek

Washington DC

IMF'den yapılan açıklamada, fon yetkililerinin 24-31 Ağustos'ta başkent Kolombo'yu ziyaret etmeyi planladığı kaydedildi.

Sri Lankalı yetkililerle ekonomik ve mali reformlar ile politikalar üzerine görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yakın vadede ileriye dönük bir IMF Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) düzenlemesi konusunda personel düzeyinde bir anlaşmaya varma yolunda ilerleme kaydedilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Sri Lanka'nın kamu borcunun sürdürülemez olarak değerlendirildiğine işaret edilerek, EFF programının IMF İcra Kurulu tarafından onaylanmasının, Sri Lanka'nın alacaklılarından borç sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanacağına dair yeterli güvenceyi gerektireceği ifade edildi.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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