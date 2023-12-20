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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ILO: Gazze'deki istihdamın en az yüzde 66'sı yok oldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana istihdamın en az yüzde 66'sının yok olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
ILO: Gazze'deki istihdamın en az yüzde 66'sı yok oldu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Cenevre

ILO ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan istihdam kaybına ilişkin tahminlere yer verildi.

Raporda, "7 Ekim'de çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'de istihdamın en az yüzde 66'sı, yani 192 bin iş kaybı yaşandı. 30 Kasım itibarıyla işgal altındaki Filistin topraklarında toplam 468 iş kaybı yaşandığı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

ILO ve PCBS'nin daha önce devam eden çatışmalar nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarında 390 bin iş kaybının yaşanacağını tahmin ettiği hatırlatılan raporda, şu ana kadar bu tahminin aşıldığına dikkati çekildi.

Yaşanan iş kayıpların, günlük 20,5 milyon dolar civarında "iş gücü geliri kaybı" anlamına geldiği belirtildi.

2022'nin 4. çeyreğinde yüzde 24 olan Filistin'deki işsizlik oranının 2023'ün aynı döneminde yüzde 46,1'e çıkmasının öngörüldüğü raporda, "Bu durum, özellikle Gazze'de zaten yıkıcı olan insani ve ekonomik durumu daha da kötüleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Ruba Jaradat, "Gazze'deki Filistinliler, devasa boyutlarda bir insani felaketin ortasında yaşıyor. Bu durumdan etkilenen insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerindeki yansımaları, işgal altındaki Filistin topraklarında daha önce görülenlerin ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Jaradat, bu durumun ekonomik, sosyal ve kalkınma üzerindeki etkisinin Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki iş gücü piyasası üzerinde de ciddi ve kademeli olarak hissedildiğini kaydetti.

"Filistin ekonomisi, üretim tabanının 3'te 1'inden fazlasını kaybediyor"

PCBS Başkanı Ola Awad da devam eden savaşın hayatın her yönünü önemli ölçüde etkilediğini, insani, sosyal ve ekonomik bir krize yol açtığını ifade etti.

Awad, "Gazze'deki Filistinliler ciddi yiyecek, su ve barınak kıtlığıyla karşı karşıya. Bu durum ekonomik döngünün neredeyse tamamen yok olmasına yol açıyor ve Filistin ekonomisinin üretim tabanının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Raporda, mevcut çatışmalardan önce de abluka altındaki durumun vahim olduğuna ve Gazze halkının uzun zamandır yüksek yoksulluk ve işsizlikle mücadele ettiğine işaret edildi.

ILO tarafından 7 Kasım'da yayımlanan raporda, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde istihdamın yüzde 60'tan fazlasının yok olduğunu bildirilmişti.

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