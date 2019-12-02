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Dünya

İklim değişikliği Afrika'yı tehdit ediyor

Save the Children, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Doğu ve Güney Afrika’da en az 33 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığını bildirdi.

Tufan Aktaş   | 02.12.2019
İklim değişikliği Afrika'yı tehdit ediyor Afrika'nın güneydoğusunda yaşanan kasırga ve sel felaketinde ağır hasar gören Mozambik'in Beira kentinde meydana gelen hasar havadan görüntülenmişti. (23.04.2019)

İstanbul

Sivil toplum kuruluşu Save the Children tarafından, İspanya’nın başkenti Madrid’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın düzenlenmesi nedeniyle iklim değişikliğinin Afrika’da yol açtığı sarsıcı etkilere dikkati çeken yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, doğal afetlerin artış gösterdiği Mozambik, Somali, Kenya, Sudan, Malavi, Etiyopya ve Zimbabve’de sadece bu yıl 1200’den fazla kişinin sel, heyelan ve kasırga yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

1 milyondan fazla kişi iklimsel şoklar nedeniyle yerinden oldu

Afrika’nın güneyindeki sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın iki kat üstünde olduğuna işaret edilen açıklamada, Haziran 2019 itibarıyla 7 ülkede 1 milyondan fazla kişinin iklimsel şoklar nedeniyle yerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Sudan, Zimbabve, Sudan, Somali, Zambiya, Etiyopya, Malavi, Kenya, Mozambik ve Madagaskar'da 33 milyon kişinin gıda güvensizliğinin acil seviyelerde olduğu ve durumun daha da kötüleştiği uyarısı yapıldı.

Save the Children, iklim değişikliği konferansı için toplanan liderlere ise iklim krizinin etkilerinin azaltılması için daha büyük adımlar atmaları çağrısında bulundu. 

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