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Dünya

İki İngiliz perakende devi iflas etti

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti.

Gökhan Kurtaran   | 20.11.2020
İki İngiliz perakende devi iflas etti

Londra

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti.

Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group’tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.

Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Gruptan yapılan açıklamada, “Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

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