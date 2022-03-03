Dolar
14.14
Euro
15.72
Altın
1,935.30
ETH/USDT
2,914.90
BTC/USDT
43,547.00
BIST 100
2,015.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Edirne’de “İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” programında konuşuyor BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde düzenlenen programda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Atila Altuntaş   | 03.03.2022
IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

Stockholm

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu.

Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

Öte yandan İsveçli giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

Benzer haberler

AB, enerji piyasalarındaki sıkışıklığı ek tedarikle aşmaya çalışıyor

AB, enerji piyasalarındaki sıkışıklığı ek tedarikle aşmaya çalışıyor

IEA: AB, alacağı 10 önlemle Rus gazına bağımlılığını 1 yılda üçte bir azaltabilir

İngiltere: Hiçbir Rus bankasının SWIFT'e erişimi olmadığından emin olmalıyız

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı
Fransa, vatandaşlarına Rusya’dan ayrılmaları çağrısını yineledi

Fransa, vatandaşlarına Rusya’dan ayrılmaları çağrısını yineledi
Araştırma: Rusya ekonomisi Batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir

Araştırma: Rusya ekonomisi Batı ile ticaret savaşından daha zararlı çıkabilir