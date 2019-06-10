Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.80
BIST 100
93,615.29
Altın
1,326.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Kurum “Sıfır Atık Mavi Programı"nın İstanbul'daki etkinliğinde konuşuyor
logo
Dünya

IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani, yemin ederek göreve başladı.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 10.06.2019
IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani, yemin ederek resmen göreve başladı.

Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, IKBY eski başkanı Mesut Barzani ile çok sayıda yetkili ve yabancı ülke misyon temsilcisi katıldı.

Yemin edip göreve başlayan Barzani, yeni kabinenin oluşturulması için yarın Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı olan IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'ye görev verecek.

Neçirvan Barzani, geçen ayın sonunda parlamentoda düzenlenen olağan oturumda KDP, Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyan milletvekillerin desteğiyle 68 oyla IKBY başkanlığına seçilmişti. Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Yeni Nesil Hareketi ise oturuma katılmamıştı.

Neçirvan Barzani kimdir?

Irak’ın Erbil kentine bağlı Barzan bölgesinde 1966 yılında doğan Neçirvan Barzani, 1975’te ailesiyle Irak’ı terk ederek İran’a sığındı. Barzani, 1984’te Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu .

Neçirvan Barzani, 1989'da Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin politbüro üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Parti içindeki çalışmalarının ardından 1996’da Erbil Merkezli IKBY Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

KDP ve KYB merkezli iki idarenin birleşmesi sonucu Barzani, 2006'da IKBY Başbakanı olarak seçildi.

KDP'nin IKBY'deki seçimlerde birinci parti çıkması sebebiyle Neçirvan Barzani, bölgesel başkan seçilene kadar başbakan koltuğunda oturan isim oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor

Benzer haberler

Çavuşoğlu IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Çavuşoğlu IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

575 uzman erbaş adayı için yemin töreni yapıldı

Erdoğan'dan Barzani'ye tebrik telefonu

IKBY'nin yeni başkanı belli oldu

IKBY'nin yeni başkanı belli oldu