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Dünya

IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: AA ofisine saldırı kabul edilemez

IKBY Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Maruf, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İdiris Okuduci   | 16.01.2020
IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: AA ofisine saldırı kabul edilemez

Istanbul

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı'na yönelik Kahire'de gerçekleştirilen saldırı yasa dışı bir davranıştır. Uluslararası basın özgürlüğüne aykırı olup, tarafımızca da kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"AA her zaman Orta Doğu'daki mazlum halkın sesi olmuştur ve önemli bir medya kurumudur." diyen Maruf, "14 Ocak'ta AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın bizi de derinden üzdü. Türkmenler olarak her zaman AA'nın yanındayız." şeklinde konuştu.

AA'nın Türkmenlerin özellikle terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşadığı zor dönemlerde yanlarında olduğunu hatırlatan Maruf, söz konusu dönemde AA'nın başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yaptığı yayınlarıyla büyük bir insani krizi dünyaya duyurduğunu dile getirdi.

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