IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: AA ofisine saldırı kabul edilemez
IKBY Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Maruf, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Istanbul
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı'na yönelik Kahire'de gerçekleştirilen saldırı yasa dışı bir davranıştır. Uluslararası basın özgürlüğüne aykırı olup, tarafımızca da kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
- Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
"AA her zaman Orta Doğu'daki mazlum halkın sesi olmuştur ve önemli bir medya kurumudur." diyen Maruf, "14 Ocak'ta AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın bizi de derinden üzdü. Türkmenler olarak her zaman AA'nın yanındayız." şeklinde konuştu.
AA'nın Türkmenlerin özellikle terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşadığı zor dönemlerde yanlarında olduğunu hatırlatan Maruf, söz konusu dönemde AA'nın başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yaptığı yayınlarıyla büyük bir insani krizi dünyaya duyurduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.