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Dünya

IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

IKBY'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 08.07.2019
IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

IKBY Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günü düzenlenecek olağan oturumda, hükümet için güven oylaması yapılacak. Hükümetin güvenoyu alması halinde başbakan ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacak.

Çarşamba günü yapılacak oturumda ayrıca, Mesrur Barzani yeni hükümetin programını da açıklayacak.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran'da hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye vermişti.

Kurulacak koalisyon hükümetinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi ile Türkmen ve Hristiyanlar yer alırken, Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile İslami Toplum Partisi (Komel) muhalefette kalacaklarını açıklamıştı.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

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