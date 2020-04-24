IKBY'de sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı
IKBY İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.
İstanbul
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan'da başlatılan ve aşamalı bir şekilde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, ramazan ayının gelmesi dolayısıyla bu süreçte halkın temel ihtiyaçlarını karışılayacak yerlerin açık olacağı, sahur vaktinde de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabileceği belirtildi.
Söz konusu açıklamada, sokağa çıkma yasağından emniyet, sağlık ve medya çalışanlarının muaf olduğu hatırlatıldı.
IKBY Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, bölgede koronavirüse yakalanan 338 hastadan 312'si iyileşirken, 22 hastanın tedavisi sürüyor.
Salgın nedeniyle bölgede 4 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.