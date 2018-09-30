IKBY'de oy verme işlemi başladı

ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00'de sona ereceğini duyurdu.

Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacak.

Toplam 29 parti ve koalisyonun yarıştığı seçimde, meclisin 111 sandalyesi belirlenecek.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

IKBY Başbakanı Barzani oyunu Erbil'de kullandı

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, milletvekili seçimleri için oyunu, Erbil'de kullandı.

Barzani, Erbil'de bulunan seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin sakin bir ortamda yapılması temennisinde bulunan Barzani, sonuçlar her ne şekilde olursa demokratik zeminde IKBY halkının kazandığı bir seçim olacağını ifade etti.

Barzani, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Hep birlikte çalışarak inşallah IKBY'yi daha iyi bir döneme götürebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı çıkmazı

Irak cumhurbaşkanlığı makamının IKBY'deki tüm tarafları ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Barzani, "Cumhurbaşkanlığı sorununu çözmek için Irak meclisindeki Kürt temsilcilerin bir araya gelerek, bir aday göstermelerini öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı için Kürtlerin mecliste tek aday göstermesi gerekir." diye konuştu.

Barzani, cumhurbaşkanlığı için iki adayın Irak meclisinde yarışmasının hiç kimseye yarar sağlamadığını vurgulayarak, bu makamın bir partiye ait olmadığını ve IKBY'nin tüm bileşenlerini ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.

Liderler oylarını kullandı

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezde, eski Başkan ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasında, Başbakan Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Kubad Talabani de Süleymaniye'de oy verdi.

Seçimlerin sakin bir ortamda geçmesini isteyen Mesut Barzani, "Bugün halk karar verecek. Bugün halk, tarafların ağırlığını belirleyecek. Ancak bu birlikteliğe ihtiyacımızın olmadığı anlamına gelmez. Biz kardeşiz ve sonuçların halkımızın yararına olacak." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakan Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Talabani, vatandaşlara sandık başına gitmesi çağrısı yaparak, bu seçimde siyasi dengelerin değişeceğini ifade etti.

Farklılıklarla nasıl yaşanacağının öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Talabani, "Eğer bir konuyla ilgili sorun varsa hemen çekişme meydana gelmesin. Umarım tüm partilerin güç yerine siyasi programı olur." diye konuştu.

Muhalefet partisi Goran'dan seçimlere katılın çağrısı

Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyyid Ali, Süleymaniye'deki bir okulda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın ve erkek oy kullanması gereken tüm vatandaşlara demokratik bir şekilde sandıklara gitmesi, demokratik sürece yüksek katılım göstermesi çağrısı yaptı.

Ali, halkın kullanacağı oylar sayesinde bölgedeki siyasi haritada değişikliğin meydana gelebileceğini dile getirerek, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonundan da olası sahtekarlıklara ilişkin üzerine düşen görevi yerine getirmesini talep etti.

Cumhurbaşkanlığının Kürtlere bir faydası olmadı

Oyunu Süleymaniye'de kullanan siyasi liderler arasında Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid de vardı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdulvahid, Kürt siyasi partiler arasında büyük bir tartışmaya sebebiyet veren cumhurbaşkanlığı çıkmazı için açıklamalarda bulundu.

Irak'ta Kürtlerin, 2006 yılından bu yana cumhurbaşkanlığını aldığını belirten Abdulvahid, bu makamın Kürtlere herhangi bir fayda sağlamadığını, Kürt partilerin cumhurbaşkanı adaylarını tartışmak yerine Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin kaderini tayin edecek 140'ncı madde için mücadele etmelerinin daha faydalı olacağı görüşünü savundu.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin de diğer birçok siyasi parti lideri gibi oyunu Süleymaniye'deki Sablağ İlköğretim Okulu'nda kullandı.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal



