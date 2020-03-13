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Dünya, Koronavirüs

IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

IKBY'de sokağa çıkma yasağının devam edeceği 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacak.

Ali Makram Ghareeb   | 13.03.2020
IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

 

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. 

Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek olan yasağın 2 gün devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı.

IKBY yönetimi Kovid-19'la mücadele kapsamında Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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