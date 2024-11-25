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Dünya

IKBY nüfusunun 6,3 milyonu geçtiği duyuruldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) nüfusun 6,3 milyonu geçtiği açıklandı.

Bekir Aydoğan  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
IKBY nüfusunun 6,3 milyonu geçtiği duyuruldu

Erbil

IKBY Planlama Bakanı Dara Raşid Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, Irak genelinde düzenlenen nüfus sayımının ön sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahmud, IKBY nüfusunun 6 milyon 370 bin 668 olduğunu belirterek, bölgede ortalama 4,3 kişilik 1 milyon 379 bin 163 ailenin bulunduğunu söyledi.

Erkek nüfusunu 3 milyon 200 bin 506, kadın nüfusunu 3 milyon 170 bin 162 olarak açıklayan Mahmud, nüfus artış hızının ise yüzde 2, 48 olduğunu kaydetti.

Mahmud, 15 yaş altı nüfusun yüzde 31,9, 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 63,7 ve 64 yaş üstü nüfusun ise yüzde 4,4 olduğunu aktarırken, kentsel nüfusun yüzde 84 ve kırsal nüfusun ise yüzde 16 olduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

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