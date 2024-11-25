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Dünya

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçti.

Qais Omar Darwesh Omar, Mehmet Nuri Uçar, Halime Afra Aksoy  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ile bir kadının olduğu 29 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Beytullahim, Cenin, Eriha ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu biri çocuk biri kadın toplam 29 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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