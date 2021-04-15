IKBY Başkanı Barzani, Erbil ve Başika'ya yönelik saldırıları şiddetle kınadı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk üssüne yapılan saldırıları şiddetle kınadı.
Erbil
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Neçirvan Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk üssünü hedef alan yönelik saldırıları kınayarak, saldırıların "daha fazla gerilime ve Irak'ın istikrarsızlığına yol açacağını" ifade etti.
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Barzani, saldırıların Irak'ın ulusal çıkarlarını en üst düzeyde tehdit ettiğini kaydetti.
Saldırıların sürekliliğini ciddiye almanın önemli olduğunu vurgulayan Barzani, IKBY ve Irak'ın bu tür saldırıların arkasındaki gruplarla mücadele etmek için uluslararası koalisyonun desteğiyle koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.