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Dünya

İİT'den Hindistan'daki Müslüman protestoculara şiddet uygulanmasına kınama

İİT, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

Ali Semerci   | 27.02.2020
İİT'den Hindistan'daki Müslüman protestoculara şiddet uygulanmasına kınama Fotoğraf: Javed Sultan - Anadolu Ajansı

İstanbul

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Hindistan yönetimine, Müslümanlara şiddet uygulanması için kışkırtanları ve şiddet uygulayanları yargılaması çağrısında bulunuldu.

Müslümanlara yönelik şiddetin kınandığı açıklamada, Hindistan yönetiminden ülkedeki Müslümanların emniyet ve güvenliğini sağlaması ve tüm kutsal yerleri koruması istendi.

Açıklamada ayrıca olaylarda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan bu yana 35 kişi hayatını kaybetti.

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