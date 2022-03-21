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Dünya

İİT, Afganistan için 'insani emanet fonu' oluşturdu

İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan'a insani yardımların kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde "insani emanet fonu" oluşturdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.03.2022
İİT, Afganistan için 'insani emanet fonu' oluşturdu

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Süleyman Al Jasser ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İİT'ye üye ülkelerden, İslami finans kuruluşlarından ve uluslararası partnerlerden Afganistan için oluşturulan emanet fonuna yardım yapmaları çağrısında bulunarak fonun, öngörüldüğü şekilde 3 ayda tamamlanması sebebiyle İİT Genel Sekreteri Taha'ya ve İslam Kalkınma Bankasına teşekkür etti.

İİT Genel Sekreteri Taha, Afgan halkının zor zamanlardan geçtiğine işaret ederek onların sıkıntılarını hafifletmek için kararlı çabalar gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser de emanet fonunun oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek ihtiyaç duyulan zamanda Afganistan’a yardımın önemine işaret etti.

Afganistan'daki insani durum sebebiyle Aralık 2021'de İslamabad'da gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nın önemli sonuçlarından biri olarak emanet fonu hayata geçirildi.

İslamabad'da 19 Aralık 2021'de gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nda, Afganistan'a insani yardımın kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde "insani emanet fonu" kurulması kararına varılmıştı. Kararda, İslam Kalkınma Bankası'ndan söz konusu yardım fonunu 2022'nin ilk çeyreğine kadar oluşturması talep edilmişti.

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