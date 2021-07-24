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Dünya

İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'de Kurban Bayramı dolayısıyla et yardımında bulundu.

Sinan Doğan   | 24.07.2021
İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı

Bolivar

İHH ve Medellin İslam Kültür Merkezi yetkilileri iş birliğinde gerçekleşen yardım organizasyonunda, çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtımı yapıldı.

Kolombiya'dan sonra diğer Latin Amerika ülkelerinde de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştıran İHH yetkilileri çalışmalarını sürdürüyor.

İHH ve Cartagena Belediyesi ile Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (UNGRD) iş birliğinde, en son 5 Mart'ta ülkenin Cartagena kentine bağlı Leticia ve Recreo kasabalarında yaşayan 1300 kişiye gıda ve hijyen paketi yardımı yapılmıştı.

İHH, lota kasırgasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Kolombiya'nın San Andres Adası ve Guatemala'da 1 Ocak 2021'de 650 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı gerçekleştirmişti.

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