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Dünya

İHH, Suriye’de 2 bin 460 hisse kurbanlık kesti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kesilen 2 bin 460 hisse kurbanlığı savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
İHH, Suriye’de 2 bin 460 hisse kurbanlık kesti

İdlib

"Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla başlattığı 2024 yılı kurban çalışmalarını tamamlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de 2 bin 460 hisse kurbanlık kesimi yaparak etlerini İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın içinde 14’üncü Kurban Bayramı’nı geçiren Suriye halkına her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban eti ulaştırdıklarını söyledi.

Işık, "14 yıldır her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yine Suriye’deki kamplarda yaşayan insanlar için hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkları kestik ve etlerini dağıttık. Bu yıl Kurban Kardeşliğe Çağrı sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar, tüm dünyada olduğu gibi Suriye’de de ihtiyaç sahiplerinin tebessümüne vesile oldu." dedi.

Yetim, engelli ve çadır kamplarda zor şartlar altında yaşayan insanlara bayramın ilk iki günü kurban eti ulaştırdıklarını anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Sadece Suriye'de olması şartıyla 2 bin 460 hisse kurban kestik. Etlerini pay edip tarttık ve poşetledik. Vakit kaybetmeden bayramın ilk iki günü yetim, engelli ve çadır kamplarda zor şartlar altında yaşayan insanlara dağıttık. Allah, kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerin kurbanlarını kabul etsin."

Işık, İHH tarafından Suriye içindeki 16 bin 400 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye edildiğini belirtti.​​​​​​​

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