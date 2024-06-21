Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı.
Ankara/Ramallah
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor." ifadesi kullanıldı.
Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı kaydedilen açıklamada, ülkenin iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.
İsrail, Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.
Filistin, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnun
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.
Açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararının memnuniyet ve takdirle karşılandığı ifade edildi.
Ermenistan'ın kararı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Açıklamada, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya; barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme, uluslararası meşruiyet ve hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan örneğini takip etmeye teşvik edildi.
Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Söz konusu kararın "hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi" olduğunu aktaran Şeyh, Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yıkıcı saldırılar düzenlemesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını tırmanmasının ardından son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.