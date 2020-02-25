Euro
6.67
Dolar
6.15
BIST 100
114,823.40
Altın
1,651.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
logo
Dünya

İHH mağaralara sığınan ailelere yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılardan kaçarak mağaralara sığınan sivillere yardım ulaştırdı.

Ömer Koparan   | 25.02.2020
İHH mağaralara sığınan ailelere yardım ulaştırdı

İdlib

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılardan kaçarak mağaralara sığınan sivillere yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib ilinin güney ve doğu kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılardan kaçarak şehrin kuzeyindeki mağaralara sığınan 11 aileye acil yardım paketi ulaştırdı.

Ailelerin bir aylık gıda ihtiyaçlarının karşılandığı yardım paketlerinde pirinç, tuz, bulgur, yağ, şeker, salça, fasulye, makarna, bisküvi ve su yer alıyor.

İHH ekipleri, mağarada barınan çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi.

Yardım için

İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072’ye SMS göndererek, 5 lira yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla miktarda katkı yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine "SURIYE" koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

BM: Son aylarda İdlib bölgesinde 70'ten fazla hastanenin vurulması kaza olamaz

BM: Son aylarda İdlib bölgesinde 70'ten fazla hastanenin vurulması kaza olamaz

İHH mağaralara sığınan ailelere yardım ulaştırdı

Esed rejimi İdlib'deki okullara misket bombasıyla saldırdı: 4 ölü

Rusya Suriye konusunda Türkiye ve İran'la 'çoklu formatta görüşme'yi değerlendiriyor

Rusya Suriye konusunda Türkiye ve İran'la 'çoklu formatta görüşme'yi değerlendiriyor
Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor

Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor
'Türkiye ve Rusya savaşı değil barışı konuşmalı'

'Türkiye ve Rusya savaşı değil barışı konuşmalı'