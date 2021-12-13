Dolar
14.23
Euro
16.04
Altın
1,785.91
ETH/USDT
3,975.00
BTC/USDT
48,410.00
BIST 100
2,112.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İHH, kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te "Atila Orhan Kız Yetimhanesi"ni hizmete açtı.

Kübra Kara   | 13.12.2021
İHH, kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane açtı

Istanbul


İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'in Khulna bölgesinde bulunan Bagerhat şehrinde Atila Orhan Kız Yetimhanesinin açılışı yapıldı.

48 yetim kız çocuğun barınacağı yetimhane iki katlı inşa edildi. Yetimhanede 9 oda, 1 yemekhane, çok amaçlı kullanım için büyük salon, eğitmen ve bir de müdür odası bulunuyor.

İHH, Türkiye dahil 50 ülkede bulunan 121 bin 439 yetimin her ay düzenli olarak bakım, eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Yetim çocukları, kendi topraklarından, kültürlerinden koparmadan ruhen, aklen ve fiziken sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen İHH, bu amaçlar doğrultusunda bu güne kadar 13 ülkede 40 yetimhane ve 2 eğitim merkezini hizmete sundu.

Yetimhane projelerine destek olmak isteyen hayırseverlerin, YETİMHANE yazıp 3072'e kısa mesaj göndererek 5 TL katkıda bulunabileceği ya da İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla yardımda bulunabilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti
İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor
Tekirdağ'da 80 kişi TURKOVAC aşı çalışmasına katıldı

Benzer haberler

İHH, kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane açtı

İHH, kız çocukları için Bangladeş'te yetimhane açtı

'İyilik elçileri'nin desteği ihtiyaç sahiplerinin yuvasını ısıtıyor