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Dünya

İHH’den İdlibli ailelere çadır desteği

İHH, Esed rejimi ve Rusya saldırılarından kaçarak Türkiye-Suriye sınırına göç eden ailelere çadır desteğinde bulundu.

Ömer Koparan   | 06.01.2020
İHH’den İdlibli ailelere çadır desteği

Azez

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib ilinin güneyine düzenlenen hava saldırılarından kaçarak Türkiye-Suriye sınırındaki Azez’e göç eden 135 aileye barınma desteğinde bulundu.

Vakıf, Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı yüzünden göç ederek güvenli bölge Azez ve kırsalına yerleşen İdlibli aileler için çadır kurdu.

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle kasım ayının başından bu yana Türkiye sınırına kaçan yerinden edilenlerin sayısı 330 bini geçti.

Yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Babulselam Lojistik Merkezi Koordinatörü Hasan Aksoy, “Son günlerde artan yoğun saldırılardan dolayı İdlib’den Azez ve Elbab kentlerine yoğun göç yaşanıyor.” dedi.

Aksoy, son bir ayda 20 binden fazla kişinin bu bölgelere göç etmek zorunda kaldığını belirterek “İHH olarak göç eden aileleri tespit edip kendilerine bu kış ayında başlarını sokabilecekleri bir ortam hazırlamaya gayret ediyoruz. Bundan dolayı uygun birkaç noktada ailelere çadır kurduk.” ifadelerini kullandı.

Çadırlar için halı, soba, sünger yatak, kömür, gıda kolisi ve hijyen paketlerinin dağıtımını yaptıklarını belirten Aksoy, “Aileler yanlarına hiçbir şey almadan kaçarak güvenli bölgelere göç ediyor. Saldırıların sürmesi halinde göç devam edecek. Bu kış ayında bu insanların dışarıda kalmamaları için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımıza katkı veren Türkiye halkına teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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