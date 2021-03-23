İHH, 10. yılını geride bırakan Suriye'deki iç savaşta mağdur halka umut oldu
İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011’den itibaren ihtiyaç sahibi yüz binlerce sivile gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yardım ulaştırarak gönülleri fethetti.
İdlib
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş boyunca yürüttüğü insani yardım çalışmalarını AA muhabiriyle paylaştı.
İç savaşın başlamasının ilk anından bu yana Suriye halkını yalnız bırakmayan İHH, geçen 10 yıllık süreçte ihtiyaç sahiplerine temel gıdadan elbiseye, ilaçtan hijyen ürünlerine kadar çeşitli yardım malzemelerinden oluşan yaklaşık 22 bin tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.
İHH, geçen sürede 1 milyar 675 milyon lira tutarında insani yardım çalışması gerçekleştirirken, Suriye'deki çalışmalarını sınırın her iki tarafında kurulan 14 ofis ile sürdürüyor. Bu ofislerde 787 personel ve gönüllü hizmet veriyor.
Vakıf, Suriye'de 150 binden fazla kişinin yaşadığı 6 konteyner kent ve 25 çadır kent kurarken, Türkiye tarafındaki Elbeyli ve Öncüpınar konteyner kentlerine de 2 binden fazla konteyner yerleştirdi.
Eğitim alanında da Suriye'de 1 üniversite, 1 sağlık yüksek okulu ve 36 okulu hizmete açan Vakıf, 350 binden fazla öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı.
Vakıf, birçok bölgede mescit inşa ederek özellikle kamp ortamlarında yaşayan sivillerin toplu olarak ibadet edebilecekleri alanlar tesis etti.
Bölge halkının su ihtiyacını karşılamak üzere 38 su kuyusu açan İHH, 16 su deposunu da hizmete açtı.
Suriye'nin farklı bölgelerinde günde 750 bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırınlar ve 60 bin kişilik yemek hazırlayabilecek mutfaklar kuran Vakıf, bu mutfak ve fırınları işletiyor veya dönemsel olarak destekliyor.
Sağlık alanında bölge halkının yaraları sarıldı
Son 10 yılda Suriye'de insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, sağlık alanında da bölge halkına büyük destek oldu.
Suriye'de 82 sağlık merkezi ve 51 hastane dönemsel olarak vakıf tarafından desteklenirken, bu faaliyetten yıllık 900 bin hasta faydalanıyor.
Ayda 1,5 ton sargı bezi üretebilen bir sargı bezi fabrikası kuruldu, 710 ambulans ve hasta nakil aracı gönderildi.
7 sağlık tesisi ve mobil hastane kuruldu. Bölge halkına hizmet veren birçok hastaneye tıbbi cihazlar, hasta yatakları, medikal malzemeler ve jeneratörler ulaştırıldı.
Uzuv kaybı yaşayan siviller için 3 ortez-protez merkezi de İHH tarafından kuruldu.
14 bin briket ev inşa edildi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, içerisinde her biri 75 metrekarelik 100 ev, okul, cami, sağlık merkezi ve sosyal binaların yer aldığı ve 500 kişinin yaşadığı Rahmet köyü inşa edildi.
Ayrıca Suriyeli sivillerin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla her biri 65 metrekare olan 11 apartmanda 132 daire inşa edilerek bölge halkına teslimatı yapıldı.
Aralık 2019'da başlayan göç hareketliliği nedeniyle hayata geçirilen "Mazluma Çatı Ol" kampanyası kapsamında 14 bin briket ev inşa edildi.
Yetimlerin ve dulların yüzü güldü
İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, AA muhabirine, iç savaşın başından beri Suriye'de insani yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Kılıç, "2017 yılında Hatay’da açılan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde savaş travması yaşayan çocuklara yönelik eğitim, gelişim ve psiko-sosyal destek hizmetlerini bir arada sunma kabiliyetiyle Bütünsel Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Tesis 100 dönüm arazi üzerine kurulu olup eğitim köyümüzde farklı yaş gruplarından anaokulu, ilkokul, orta ve lise seviyelerinde 1000 çocuğa eğitim ve gelişim hizmetleri sunmaktadır." dedi.
Halen 18 binden fazla Suriyeli yetim çocuğa sponsorluk sistemi kapsamında sosyal nakdi yardım yapıldığını vurgulayan Kılıç, "Kurulan, işletilen ve dönemsel desteklenen 16 yetim evinden 4 bin 618 kişi faydalanıyor." diye konuştu.
Kılıç, eşini kaybeden Suriyeli kadınlara geçimlerini sağlayabilmeleri için destek olduklarını belirterek, bu amaçla Reyhanlı'da 2 terzihane kurduklarını kaydetti.
Yüz binlerce ihtiyaç sahibine kıyafet yardımı yapıldı
İHH görevlisi, sivil savunma ve arama kurtarma ekibi kuran İHH'nin açtığı meslek edindirme kurslarıyla 2 binden fazla kişinin mesleki olarak yetiştirildiğini ve rehabilite olmalarına destek olunduğunu belirtti
Kılıç, "Kurulan ve dönemsel olarak çalıştırılan 32 hayır çarşısı ile yüz binlerce ihtiyaç sahibi, kıyafet ihtiyaçlarını kendi beğenilerine göre ücretsiz olarak giderebilme olanağına kavuştu." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.