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Dünya

İdlibli siviller ABD'nin operasyonunda yaşadıkları paniği anlattı

ABD'nin İdlib'de DEAŞ elebaşına düzenlediği operasyonun görgü tanıkları, şiddetli çatışma sesler duyduklarını ve operasyon sırasında panik yaşadıklarını anlattı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet, Ethem Emre Özcan   | 03.02.2022
İdlibli siviller ABD'nin operasyonunda yaşadıkları paniği anlattı Fotoğraf: Ahmet Karaahmet - AA

İdlib

AA muhabirleri, ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Atme köyü yakınlarındaki bir eve, dün gece bir F-16 savaş uçağı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun en yakın görgü tanıklarına ulaştı.

Baskın sırasında yaşananlara tanıklık eden köy sakinlerinden Ebu Muhammed "Gece helikopter sesleri duymaya başladık. Çocuk ve kadınlar çok korkmuştu. Şiddetli patlama ve kurşun sesleri gelmeye başladı. O sırada bölgeye havadan indirme operasyonu olduğunu öğrendik." dedi.

Ebu Muhammed, helikopterlerin bölgede saatlerce uçuş yaptığını belirterek ABD askerlerinin hedef aldığı bölgede bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğunu söyledi.

İdlibli Ebu Muhammed şöyle devam etti:

"Kamplarda çok büyük korku hakimdi. Bakınız buradaki hasar gözler önünde. 6 çocuk yaşamını yitirdi. 4 de kadın öldü. Megafonlardan bölgeyi terk edin diye anonslar işittik. Helikopterlerden açılan ateşlerin şiddetli sesini duyuyorduk."

"Çocukları güçlükle sakinleştirdik"

Atme sakinlerinden Ebu Amir de yaşadıkları anlara ilişkin, "Gece saat 1 civarında düşük irtifada uçuş yapan helikopterlerin seslerini duyduk. Sesleri çok rahatsız ediciydi. Çok korkmuştuk." diye konuştu.

Ebu Amir, "Neler oluyor diye bakmak üzere evin balkonuna çıktım. Helikopterleri gözlerimle gördüm. Helikopterler yaklaşık 15 dakika sonra ateş açmaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra da makineli tüfeklerle de vurmaya başladılar." dedi.

Ebu Amir, "Megafonlarla evleri boşaltın sesleri duyuyorduk. Ancak burada bir sürü ev vardı. Hangi evlerin boşaltılacağını anlamadık. Bu sırada çocuklar çok korkmuştu. Çocukları güçlükle sakinleştirdik. Sabah uyandığımızda bilançoyu öğrendik." ifadesini kullandı.

Operasyonda 6'sı çocuk 13 kişi ölmüştü

ABD askerlerinin 2 Şubat Çarşamba gününü 3 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece operasyon düzenlemesinin ardından enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.

AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ olarak alarak yanlarında götürdüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürdüğünü açıklamıştı.

AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntüledi.

Görüntülerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.

Ayrıca görüntülerde, ABD askerlerinin kullandığı mühimmatın artıkları da fark ediliyor.

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