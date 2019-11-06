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Dünya

İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 06.11.2019
İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü

İdlib

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil yaşamını yitirdi, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Esed rejimi, Cisir eş Şuğur ilçesi, Merand, Halluz, Şeyh Sindiyan, Nukeyyir, Gassaniyye ve Hazarin köylerine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesi ile Şinan, Kefer Secne, Binin, Rekaya, Şeyh Mustafa, Maarşurin ve Marrıthirme ve Sehhara köylerine saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Senhara'da 6, Cisir eş Şuğur'da 2 olmak üzere aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçakları bir çocuk hastanesini hedef almış, saldırıda 2 sağlık çalışanı yaralanmıştı.

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 20'yi geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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