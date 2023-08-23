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Dünya

İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçağının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 22.28'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Ain Şib köyüne hava saldırıları düzenledi.

Suriye'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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